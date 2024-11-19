Украинское командование до сих пор считает, что в Купянске российских ВС нет.

Из-за дефицита резервов и участии в локальных боях небоеспособных подразделений, ситуация в Купянске для украинского Генштаба стала всего лишь за несколько суток боёв очень сложной и непредсказуемой в своей ближайшей динамике. Первые данные о том, что промышленная зона в северной оконечности Купянска уже больше не контролируется украинской армией, а на территории промзоны присутствуют отечественные штурмовики, сумевшие закрепиться среди толстостенных производственных зданий, подтверждают журналисты ТГ-канала Shot.









Военкоры сетевого издания указали, что теперь ВС России нарастили зону собственного контроля на 3,5 км, попутно вычислив замаскированные центры управления украинских БЛА, вызвав для их подавления огонь крупнокалиберной артиллерии. Часть украинских подразделений, действующих в городе, отброшена со своих участков обороны, а все попытки контратаковать для ВСУ заканчиваются одинаково с отрицательным результатом. Всего таких контратак за последние 24 часа было не менее шести.









А мы напомним, что стремительный прорыв в город, который начинался «просто» как разведывательный рейд на бронетехнике с малым количеством штурмовой пехоты, начался буквально в прошлую пятницу. И не ожидавшие такого неожиданного действия со стороны российских сил бойцы 116-й бригады ВСУ, оказались на 100% застигнуты врасплох. Из-за чего выбить за первые часы стрелкового боя первые группы российских военных не получилось, как и не получилось помешать созданию первого плацдарма на одной из местных улиц. И по результату на 19 ноября для украинского Генштаба ситуация здесь теперь практически неуправляемая.