И вряд ли разрешение уходящего Байдена поможет бойцам ВСУ выбраться без приключений из окружения.

Из-за серьёзных ошибок украинского Генштаба в 100% окружении оказались как минимум 1000 солдат и офицеров ВСУ. О довольно непростой оперативной ситуации для целого сводного полка элитных формирований украинской армии, очутившихся в Курской области, информирует своих читателей в Телеграм канал Shot.

Как рассказали отечественные журналисты, украинские подразделения, воочию осознавая всю сложность собственного положения в густых курских лесах, поспешили выбраться из самого настоящего капкана «на большую землю». Так бойцы элитной 37-й бригады украинских морпехов попытались выполнить маневр стремительного прорыва из плотного армейского кольца российских ВС, но сделать это совершенно не удалось: с большими потерями предпринявших попытку «выскальзывания», солдатам ВСУ пришлось отступить на первоначальные позиции для перегруппировки своих остаточных сил.









Как уточняют военкоры «Шота», проявили себя отечественные подразделения радиоэлектронной борьбы, определившие местоположение украинских радиостанций, находящихся в окружении военных ВСУ. По итогу радиопередающие устройства украинских бойцов были успешно заглушены, а деморализованные отсутствием надёжной связи солдаты и офицеры ВСУ стали теряться на местности и попадать намного чаще чем раньше, в устроенные ВС России внезапные засады. И очень часто из-за таких действий дезорганизованных военных ВСУ смежные подразделения украинских групп начинают вести «дружественный огонь» из пехотных миномётов по своим, не понимая на самом деле, где находятся украинцы, а где россияне. Всё это кратно увеличивает потери среди собственных сослуживцев.









О том, что украинским военным теперь довольно некомфортно находиться в курских лесах и конкретно «в особенной» Ольговской роще, свидетельствуют кадры воздушного объективного контроля, записанного дроном-камикадзе РФ, ударившего по скученным пехотным порядкам ВСУ.