Пять дронов-камикадзе и чистое поле не дали ни единого шанса неопытному танковому экипажу ВСУ.

Что будет, если в чистом поле танк настигнет рой из дронов-камикадзе ВС России, наглядно показал украинский экипаж, управляющий одной из поздних модификаций Т-72 «Урал». Так в блоге канала «Военный осведомитель» появились кадры объективного контроля встречи украинского Т-72Б с целой серией дронов-камикадзе, от самых простых с управлением по воздушному радиоканалу, до продвинутых, управляемых при помощи тонкого оптико-волоконного шнура.

В момент начала сражения удачное попадание первого ударного fpv-коптера обездвижило гусеничную машину, вызвав серьёзные повреждения в моторно-трансмиссионном отделении.

запуск дымовой завесы в начале боя украинским экипажем Т-72Б. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Вторым ударом последовало столкновение танка с передовым fpv-дроном на оптико-волоконном управлении, но неудачное маневрирование беспилотника пришлось на столкновение с блоками ДЗ башни – одной из самых стойких плоскостей Т-72. Но принципиально это столкновение для украинского ОБТ ничего не изменило: разгром довершили три fpv-дрона, превратив брошенный танк в бесполезный неликвид.

финальные аккорды атаки на обездвиженный Т-72Б ВСУ



Хочется подсветить действия украинских танкистов, понявших чем грозит атака на открытой местности и решивших для маскировки выпустить плотные слои защитного дыма из пусковых установок ТДА. Но опять, грамотный выбор был сделан слишком поздно и тяжелая бронетехника была уничтожена до полного «развертывания» скрывающей очертания танка дымовой завесы.

Российский Т-72Б без динамической брони сбоку на танковом биатлоне.

Т-72Б является модификацией 1985 года и отличается от базового «Урала» 1973 года целым комплексом изменений: возможностью запуска управляемых ракет посредством пушки. Вместо стандартного танкового орудия 2А46, советские конструкторы установили серьёзно улучшенную пушку 2А46М. Обновление затронуло и бронирование с модернизацией на новую башню. Также увеличились динамические возможности силовой установки, замененной на мотор В-84. Появилась и передовая система управления огнём 1А40, как и увеличились возможности наводчика, получившего вместо устаревшего прицела ТПН-3-49 – поздний 1К13.