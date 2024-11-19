Управляемый боеприпас Р-77 способен поразить цель воздушного типа на дистанции в 110 км.

В мировой Сети появился снимок авиационного управляемого боеприпаса с подбадривающей украинские ВВС надписью: «Ну где же ты, мой F-16». Фотографию, на которой видна российская ракета класса «воздух-воздух», опубликовал ТГ-канал «Fighterbomber».

Носитель Р-77 – истребитель поколения 4++ Су-35

Внимательно исследуя фото, можно предположить, что задорный текст нанесён на внешнюю поверхность Р-77, способной преодолеть 110 километров и наводящейся на высококонтрастную цель, «светящуюся» в радиолокационном диапазоне.

Р-77 на выставочном стенде. Источник изображения: missilery.info

Ракета Р-77 (по классификации НАТО AA-12 Adder) — это российская управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности, разработанная в конце 1980-х годов для вооружения истребителей четвертого поколения, таких как МиГ-29 и Су-27. Она предназначена для поражения воздушных целей на средних дистанциях, включая самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

А тем временем предполагаемый визави российской истребительной авиации и носу не показывает в зону боевых действий на востоке Украины, действуя лишь в качестве воздушного пункта ПВО, гоняясь за российскими ракетами Х-101 и иными целями, совершающими полёт на дозвуковых скоростях. После потери в первом же воздушном бою одного из F-16 вместе с многоопытным лётчиком в чине подполковника, украинское командование справедливо решило, что для снижения потенциальных потерь дорогостоящей зарубежной техники наиболее безопасным местом для лёгкого американского истребителя будут защищенные ЖБУ аэродромы Западной Украины, а на ЛБС, где правят бал Су-35С и наземные ЗРК С-400 «Триумф» и С-300В4.