Джо Байден оказал медвежью услугу Владимиру Зеленскому. Теперь последний не скажет, что Запад отказался помочь Украине "победить".

Вашингтонская администрация ещё 72 часа назад отправила Украине «письмо экстраординарной важности», в котором содержалось разрешение для украинской армии атаковать в глубину российских территорий дальнобойным западным вооружением. О том, что иностранная пресса не была оперативна в публикации судьбоносного разрешения Джо Байдена для Киева, разрешающим атаки России американскими ракетами, напоминает своим читателям свежая публикация сетевого ресурса Axios, указывающего на своих анонимных информированных источников.

Так информатор издания прямо сказал, что Байден принял решение разрешить ВСУ атаковать российские земли западным оружием ни вчера, и не позавчера. Байден разрешил сделать это три дня назад.









Но что явно не понравится Киеву, так это разрешение использовать ATACMS только в пределах административных границ Курской области, пишет зарубежное издание.

А мы вспомним, что именно вчера вечером стали появляться многочисленные публикации иностранной прессы о том, что уходящий глава Белого дома всё-таки решился одобрить использование высокоточных дальнобойных боеприпасов американского происхождения украинской армией для ударов по России. Об этом первыми написали репортёры The New York Times.