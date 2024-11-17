В ходе удара было уничтожено сложное оборудование, игравшее ключевую роль в стабильной работе подстанций 330/110 кВ.

На просторы мировой Сети были загружены видеокадры атаки стратегических крылатых ракет ВКС РФ, ударивших по объектам критической энергосистемы украинского государства. В результате хорошо спланированной атаки дублем дальнобойных ракетных боеприпасов воздушного базирования были поражены наземные цели энергообеспечивающего назначения.





Объективный контроль, осуществленный при помощи камеры мобильного телефона обычного местного жителя города Ровно, запечатлел, как в момент начала съемки какой-то промышленный объект уже активно окутан клубами дыма. В момент сильного задымления к уже поврежденному сооружению устремляется ещё одна ракета.

Как установили авиационные эксперты по вооружению, наиболее вероятно это была Х-101, носителями которой являются самолёты-стратеги Ту-22М3, принадлежащие отечественной боевой авиации.

За секунды до удара ракетой по ровенской подстанции ракетой Х-101

Второй удар по наземной цели получился настолько заметным, что детонация боевой части ракетного боеприпаса РФ вызвала объемное яркое искрение в оборудовании станции, которое вряд ли относится к гражданскому: это было всё больше похоже на детонацию арсенала боеприпасов или уничтоженной установки ЗРК, скрытой посреди местной ТЭС.

Масштабный взрыв после второго прилёта и возможно детонация замаскированного военного склада ВСУ под прикрытием зенитной батареи







Аналитики сетевого ресурса «Военная хроника» считают, что под удар попала важная в энергетическом аспекте подстанция 330/110 кВ. Именно две близстоящие станции подключены к линии, запитывающей Ровенскую АЭС. А ведь именно атомная энергетика – это единственный источник генерации электричества, который ещё невредим после атак российских ВС РФ по украинским ГЭС, ТЭС и иным объектам энергогенерации. И если выбить линии электропередач, соединяющие местные АЭС с промежуточными подстанциями, то энергосистема Украины окончательно и буквально выключится.





Вспомним, что воскресным утром 17 ноября энергетические объекты Украины подверглись масштабному комбинированному удару, состоявшему из налёта высокоточных ракет и барражирующих боеприпасов дальнего действия «Герань

И по данным куратора пророссийских участников сопротивления Николаевской области Сергея Лебедева, сегодняшние взрывы прозвучали на не менее 60 объектах военной и энергетической направленности Украины. Протяженность атаки, организованной авиацией, кораблями и наземными установками ВС РФ, составляла 6 часов: с 04:00 до 10:00 по московскому времени.