Тот самый случай, когда Джо Байден насолил Америке Дональда Трампа.

Санкционное сражение по поводу поставок урана, развязанное администрацией Джо Байдена, больно аукнется будущей администрации Дональда Трампа. Так о временном запрете поставок обогащенного урана в США, уже бьющих по Штатам, информирует собственных читателей сетевой ресурс Daily Wrap.

Автор публикации заметил, что Москва контролирует 44% мощностей, производящих обогащенный уран. Причем 35% такого урана не идут больше никуда, как для нужд американской атомной энергетики.

И если в команде Джо Байдена осознанно искали способ, как навредить будущему правлению Дональда Трампа, то его найти удалось.

Так с целью выхода из текущего тупика, американским компаниям придётся искать альтернативных поставщиков, что дело не быстрое и определенно более дорогое, чем когда Вашингтон напрямую закупал редкий металл у Москвы.

О том, что поставки обогащенного урана в Соединённые Штаты теперь находятся в статусе временно ограниченных, проинформировал Михаил Мишустин. В минувшую пятницу российский премьер-министр подписал соответствующее постановление. Единственный путь для правительства США приобрести обогащенный российский уран, это получить разовую лицензию для подобной деятельности от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.