Почему санкции, оружие обоюдное во всех случаях, наглядно убедились иностранные журналисты информационного агентства Reuters, написавшие свежую статью по поводу резкого подорожания на мировом рынке одного из самых популярных актиноидов – урана.
Так американские корреспонденты установили прямую связь между тем, что как только РФ ограничила экспорт урановой руды в США, так сразу ценовой коридор на уран резко взмыл вверх.
Зарубежные репортёры напомнили, что Россия самый крупный поставщик на международные рынки обогащённого урана. И по оперативной информации консалтинговой организации UxC, теперь уран торгуется в размере 84 американских долларов за весовой фунт. Подорожав тем самым на 4 доллара, что очень много.
В настоящий момент на биржах царит волна лёгкой тревоги, действующая на продавцов буквально в ограничительном ключе: большая часть из них отказывается напрямую продавать уран, заморозив продажи на неизвестный промежуток времени, ожидая к чему вся эта история приведёт. Разумеется, этот факт искусственного ограничения дополнительно подстегнёт рост цен на этот радиоактивный металл. Такой ситуацией с репортёрами Рейтерс поделился руководитель UxC Джонатан Хинце.
А если ознакомиться со сведениями от американского Управления по ядерной энергетике, то Москва контролирует 44% мировых мощностей по обогащению урана. Причем 35% российского ядерного топлива раньше поступало исключительно в Штаты.
Теперь, если в Вашингтоне и решат закупиться ураном российского производства, то для этого при каждой покупке нужно приобретать разовую лицензию. Тем более, по данным отечественного правительства, именно Белый дом запретил покупать российский уран, что и подстегнуло цены.