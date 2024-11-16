Отныне поставки будут возможны только в рамках разовых лицензий.

Почему санкции, оружие обоюдное во всех случаях, наглядно убедились иностранные журналисты информационного агентства Reuters, написавшие свежую статью по поводу резкого подорожания на мировом рынке одного из самых популярных актиноидов – урана.

Так американские корреспонденты установили прямую связь между тем, что как только РФ ограничила экспорт урановой руды в США, так сразу ценовой коридор на уран резко взмыл вверх.

Зарубежные репортёры напомнили, что Россия самый крупный поставщик на международные рынки обогащённого урана. И по оперативной информации консалтинговой организации UxC, теперь уран торгуется в размере 84 американских долларов за весовой фунт. Подорожав тем самым на 4 доллара, что очень много.

В настоящий момент на биржах царит волна лёгкой тревоги, действующая на продавцов буквально в ограничительном ключе: большая часть из них отказывается напрямую продавать уран, заморозив продажи на неизвестный промежуток времени, ожидая к чему вся эта история приведёт. Разумеется, этот факт искусственного ограничения дополнительно подстегнёт рост цен на этот радиоактивный металл. Такой ситуацией с репортёрами Рейтерс поделился руководитель UxC Джонатан Хинце.

А если ознакомиться со сведениями от американского Управления по ядерной энергетике, то Москва контролирует 44% мировых мощностей по обогащению урана. Причем 35% российского ядерного топлива раньше поступало исключительно в Штаты.

Теперь, если в Вашингтоне и решат закупиться ураном российского производства, то для этого при каждой покупке нужно приобретать разовую лицензию. Тем более, по данным отечественного правительства, именно Белый дом запретил покупать российский уран, что и подстегнуло цены.