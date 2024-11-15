Отечественным истребителем заинтересовались несколько стран, решивших оформить на боевую единицу предварительные контракты по закупкам.

Счастливчики международной аэрокосмической выставки в китайском Чжухае смогли воочию увидеть внутреннее пространство истребителя 5-го авиационного поколения российских ВКС, известного как экспортный вариант Су-57. Соответствующую публикацию разместил военный блог «Военный осведомитель». На кадрах, сделанных во время 14-го форума Airshow China 2024, зрители увидели кабину передовой воздушной техники. До 14 ноября этого года, что находится под защитным колпаком лётчика «Пятьдесят седьмого», смогли лично убедиться руководители иностранных государств, помимо российских пилотов и техников.









Источник изображения: «Военный осведомитель»





Само рабочее пространство пилота истребителя не поражает авиационной «роскошью» – для пилотажной работы есть масштабный экран, выполненный в форм-факторе трельяжа и дополнительного мини-дисплея. Наличествуют в кабине и многочисленные кнопки, как и присутствует классический штурвал авиационного управления. Для защиты от прямых солнечных лучей в кабине есть внутренний специальный козырек.









Всего в Китай отправилось два Су-57. Первый прибыл полностью «боеготовым» для демонстрации впечатляющих воображение наблюдателя воздушных маневров. Именно на первом экземпляре пилот-испытатель Сергей Богдан показал фигуру высшего пилотажа «Колокол», необходимую в воздушном бою для уклонения от ракет, наводящихся по радиолокационной сигнатуре. Вторая единица Су-57 из России прибыла разобранной – для показа в качестве экспозиционного образца.