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Madarator
Появилось первое фото внутреннего пространства кабины Су-57 в экспортном исполнении
Отечественным истребителем заинтересовались несколько стран, решивших оформить на боевую единицу предварительные контракты по закупкам.

   Счастливчики международной аэрокосмической выставки в китайском Чжухае смогли воочию увидеть внутреннее пространство истребителя 5-го авиационного поколения российских ВКС, известного как экспортный вариант Су-57. Соответствующую публикацию разместил военный блог «Военный осведомитель». На кадрах, сделанных во время 14-го форума Airshow China 2024, зрители увидели кабину передовой воздушной техники. До 14 ноября этого года, что находится под защитным колпаком лётчика «Пятьдесят седьмого», смогли лично убедиться руководители иностранных государств, помимо российских пилотов и техников.



Источник изображения: «Военный осведомитель»


   Само рабочее пространство пилота истребителя не поражает авиационной «роскошью» – для пилотажной работы есть масштабный экран, выполненный в форм-факторе трельяжа и дополнительного мини-дисплея. Наличествуют в кабине и многочисленные кнопки, как и присутствует классический штурвал авиационного управления. Для защиты от прямых солнечных лучей в кабине есть внутренний специальный козырек.



   Всего в Китай отправилось два Су-57. Первый прибыл полностью «боеготовым» для демонстрации впечатляющих воображение наблюдателя воздушных маневров. Именно на первом экземпляре пилот-испытатель Сергей Богдан показал фигуру высшего пилотажа «Колокол», необходимую в воздушном бою для уклонения от ракет, наводящихся по радиолокационной сигнатуре. Вторая единица Су-57 из России прибыла разобранной – для показа в качестве экспозиционного образца.  

#су-57 #airshow china 2024 #су-57э #кабина су-57
Источник: t.me
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Nvidia&Intel Hater
20:01
нее,так не работает.тут десятка 2 про справку у тебя спрашивало,у меня никто.мне то зачем ее показывать.я на учете не состою и к психу не обращался.а вот ты состоишь ,тут даже нет сомнений.в пнд Пензы...
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Nvidia&Intel Hater
19:57
я тебе просто на ебло нассу как обычно.так приятнее.
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Nvidia&Intel Hater
19:56
ты тупое мерзкое быдло .помню как тебя в каждой теме обоссывали .ты уже ник менял раз 50 -весь в моче все время.тебя как питаром и говнососм иначе не зовут
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Nvidia&Intel Hater
19:55
по моему заглот совершил ты.причем то твое состояние постоянное.
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Nvidia&Intel Hater
19:55
ты питар .все тут давно про тебя так решили.ты очкодолбыш
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FelsheR-молодец
19:55
до свидания, деньги получила - свободна. Ищите меня в танчиках!) Больше не интересен, не люблю глупых.
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Nvidia&Intel Hater
19:54
сосешь ты.у тебя уже привычка .юу всех тут зашлотил .и напомнить как тебя тут на керу вертят непрерывно ??
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