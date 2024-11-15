Украинские военные проморгали рейд российских штурмовиков, сумевших успешно прорваться в город всего на нескольких бронированных машинах.

Купянск оказался ещё одним местом, где украинские ВС натурально проспали рейд российских передовых подразделений, сумевших малыми силами сначала прорваться, а затем в оперативном режиме и закрепиться на новых позициях. Кадры того самого успешного действа, во время которых отечественные подразделения приступили к штурму Купянска, разместил в публичном доступе ТГ-канал «Shot».









На записи отчетливо видны разрывы тяжелых реактивных боеприпасов одного из российских РСЗО, атаковавших зоны с местом расположения украинских военных. Так OSINT-специалисты указали, что атака была произведена на позиции украинских военнослужащих, решивших укрыться рядом с элеватором «Купянского комбикормового завода».









Как указали российские военкоры, ВСУ предприняли попытку сорвать штурм, но превентивно сработали группы огневой поддержки, подавившие сопротивление с украинской стороны.





Разрывы на украинских позициях в районе местного элеватора, где украинские подразделения оборудовали себе скрытые позиции.





На утро 15 ноября известно об успешном продвижении на 6500 метров в сторону украинских позиций.

Так же ВСУ предприняли две попытки контрнаступления, но понеся потери от упреждающего огня российских ВС, украинцы вернулись на свои позиции.

А мы вспомним, что первые верифицированные данные, что ВС России смогли войти в Купянск и закрепиться там, появились поздно вечером 13 ноября. Известно, что успешная атака произошла в районе Заосколье Купянска.