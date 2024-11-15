Виноваты в этом оказались солдаты и офицеры 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Передовые группы штурмовиков РФ после внезапного для украинских ВС проникновения в предместье Купянска, начали занимать территорию Заосколья – части городской территории. Об успехе российских военнослужащих информирует «Военное дело».

Авторы канала рассказали, что бои уже начались в квадрате района Заосколье – «виноваты» украинские военные из 116-й ОМБр, допустившие прорыв в Купянск, из-за чего ВСУ потеряли позиции на местности.

Первые новости о том, что сильные проблемы для украинского Генштаба не только в районе Краматорска, но и точно такие же сложности «прорезались» в Харьковской области, появились ровно сутки назад, когда стало известно о быстром заходе штурмовой колонны на бронетехнике при поддержке танка в тот самый злополучный для украинской обороны Купянск. Хотя ранее до городских окраин, ещё несколько дней назад, российской стороне оставалось пройти «непреодолимые» 2-3 километра.

По ряду сведений, «на беседу» в СБУ уже вызвали допустивших серьёзные недочёты старших офицеров соединений, оборонявших купянский отрезок.