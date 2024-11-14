Почему "парадным строем" российские штурмовики смогли попасть в город и смогли там закрепиться, военные эксперты ВСУ ответ дать не в состоянии.

Колонна российской гусеничной бронетехники заскочила в удерживаемый украинскими ВС город Купянск и смогла закрепиться там, чем ошеломила видавших виды военных аналитиков, в том числе и украинских. Так в мировую Сеть загрузили кадры объективного контроля, на которых «парадным строем» десантные подразделения в составе колонны из МТ-ЛБ, БМП и расчищающего путь танка заскочили на одну из окраин крупного населённого пункта. Все действо происходило под покровом быстро надвигающейся темноты.

Как только первые дома показались в ночной мгле, десант быстро спешился с гусеничных машин и стал рассредотачиваться на местности, попутно выискивая капитальные укрытия для создания очагов обороны и локализации плацдарма на занимаемой местности – ведь в случае удержания массива предполагается доставить до точки прорыва новые российские группы штурмовиков.

Продвижение к Купянску

Сообщается, что точка закрепления организована по Сватовской улице Купянска. А по данным «Русской весны», на улицу Некрасова заехал российский танк, поддерживающий огнём действия штурмовиков-пехотинцев.

В городской черте Купянска

Тем временем по сообщению «Военной хроники» часть ранее удерживаемых территорий в районе Купянска ВСУ пришлось отставить под внезапным натиском российских штурмовых групп, и со 100% вероятностью можно констатировать, что первая линия украинской обороны здесь пала, из-за чего в экстренном порядке украинское командование пытается организовать переброску резервов со второй и третьей линий обороны – для стабилизации ситуации, но сделать это сложно ввиду слабого количества боеспособных резервов.