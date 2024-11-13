На курском операционном направлении по политической прихоти Владимира Зеленского, как верховного главнокомандующего украинской армии, находятся 10 элитных бригад ВСУ. И именно в одном из таких соединений буквально сегодня был уничтожен дефицитный западный танк, атакованный помехоустойчивым образцом российского fpv-коптера.
Так в ТГ-канале «Военный осведомитель» появилось свежее видео, на котором ничего не подозревающий украинский экипаж американского танка Abrams M1A1SA, замедлив скорость, выехал на Т-образный перекресток, чем не замедлил воспользоваться российский оператор дрона на оптоволокне.
Именно такой беспилотный аппарат, устойчивый к любому воздействию украинских РЭБ сначала приблизился к наиболее уязвимой части зарубежного ОБТ, а затем и атаковал его. Теперь, сколько Abrams M1 осталось в рабочем состоянии в ВСУ, можно посчитать посредством счёта до 10-и.