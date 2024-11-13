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Madarator
Очередной танк Abrams был обнаружен и уничтожен дроном-камикадзе с управлением на оптоволокне
Против fpv-коптера, управляемого посредством оптоволоконной связи, бесполезен любой РЭБ кроме кинетических способов ведения борьбы.

  На курском операционном направлении по политической прихоти Владимира Зеленского, как верховного главнокомандующего украинской армии, находятся 10 элитных бригад ВСУ. И именно в одном из таких соединений буквально сегодня был уничтожен дефицитный западный танк, атакованный помехоустойчивым образцом российского fpv-коптера.

    Так в ТГ-канале «Военный осведомитель» появилось свежее видео, на котором ничего не подозревающий украинский экипаж американского танка Abrams M1A1SA, замедлив скорость, выехал на Т-образный перекресток, чем не замедлил воспользоваться российский оператор дрона на оптоволокне.

   Именно такой беспилотный аппарат, устойчивый к любому воздействию украинских РЭБ сначала приблизился к наиболее уязвимой части зарубежного ОБТ, а затем и атаковал его. Теперь, сколько Abrams M1 осталось в рабочем состоянии в ВСУ, можно посчитать посредством счёта до 10-и.

#курская область #abrams m1 #курское направление #abrams m1a1sa #уничтожение abrams #поражение abrams #fpv-дрон князь вандал новгородский #fpv-дрон поразил abrams #m1a1sa abrams #дрон против танка
Источник: t.me
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