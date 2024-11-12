Старые записи в книге рекордов Гиннесса на днях будут переписаны.

Научная публикация журнала Sciencealert удивила ученый мир возрастом старейшего живого организма, и ныне существующего на планете Земля на её поверхности. Речь идёт об осинообразном тополе и его колонии, произрастающих в американском штате Юта.

Роща с собственным именем Пандо насчитывает около 47 тыс. тополей семейства осинообразных, известных в научной среде как Populus tremuloides. Деревья, растущие на площади в 47 гектаров, это ничто иное, как организм с едиными генетическими свойствами и одной общей корневой системой под землей.

Взяв генетический материал для более подробного изучения в лаборатории, специалисты пришли к выводу, что достоверный возраст Пандо может насчитывать до 80 тыс. лет единой истории.

Но предполагается, что Пандо не будет жить «вечно», а через неопределенный промежуток времени разделится на три отдельных сущности-организма и исчезнет.

До этого самым древним организмом на земной поверхности считалась сосна Мафусаил, произрастающая в Калифорнии. Её возраст примерно равен 4800 годам.