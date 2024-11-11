Но для создания "красивой картинки" в украинских СМИ тема создания собственного "ядрен-батона" педалируется чуть ли не ежедневно.

Отставной украинский спецслужбист Василий Прозоров уверен, что в ближайшую историческую перспективу Украине не удастся создать «чистые» ядерные боеприпасы. В интервью репортерам отечественных РИА Новостей бывший подполковник СБУ заявил, что дорогостоящие и дефицитные технологии для создания ядерных боезарядов – для бедного украинского государства несбыточная мечта. Такое оборудование не достать «по щелчку пальцев», даже если у вас есть на это чемоданы денег: продавшее центрифуги для обогащения урана правительство любой страны попадёт под гнет невероятного уровня тяжести экономических санкций, как и иных методов санкционного давления. Поэтому у Киева нет ни одного реального шанса заполучить мощности для производства оружейного плутония. И прекрасно понимающая такие «ядерные расклады», действующая украинская элита уже готовится к созданию «запасных мест жительства» в западных странах, а не постройкой хорошо укрепленных подземных заводов по производству компонентов ядерной бомбы.









И хотя Владимир Зеленский и его ближайшее окружение понимают, что ядерное оружие и сегодняшняя Украина – это два словосочетания, которые никогда не получатся вместе, в местных масс-медиа для создания нужной степени накала и поддержания высокого морального уровня, практически каждый день выходят публикации в поддержку идеи собственного ядерного вооружения. Ведь именно по мысли высокопоставленных украинских чиновников и политиков, Москва, едва узнав, что ядерные боеголовки появились на вооружении местных ВС, сразу побежит «сдаваться».

Разумеется единственное, что прямо сейчас руководство Украины может сделать, это только эрзац ядерного вооружения – так называемую «грязную бомбу».

А для создания полноценного ядерного оружия Украине нужно как минимум несколько лет гигантских усилий и неимоверное количество финансовых влияний в ядерную сферу. Разумеется у Киева столько времени, как и технологий, для осуществления своей «ядерной мечты» абсолютно нет.