А тем временем ракет для массового ракетного удара в арсеналах ВКС РФ перевалило за 500 единиц.

Сухопутные и воздушные подразделения российской армии нанесли огневое поражение множественным объектам украинской энергоструктуры и аэродромам ВСУ. О недавнем совместном налёте на цели в украинской энергетике и базы украинских ВВС информирует сводка от официального представителя МО РФ.

В сегодняшнем сообщении от российского военного ведомства перечисляется, что за последние 24 часа в масштабной атаке были задействованы авиационные силы оперативно-тактического уровня, дальнобойные БЛА, наземные ракетные подразделения и ствольная артиллерия. Под сегодняшний удар попали 147 военных и энергетических целей.

Последние модификации отечественных Су способны использовать не только ставшие живой классикой планирующие ФАБы, но и новейшую бомбу-ракету "Гром-1" с дальностью пуска до 120 километров.

На 22:00 по Москве сообщается, о запуске управляемых ракет по военным целям, расположенным в сумской Шостке.