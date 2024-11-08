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Madarator
Самолеты Су-57 ударили по Киеву малозаметными ракетами Х-59
Многочисленные "Патриоты", размещенные в аэропорту Жуляны, в это время предательски молчали.

   Российские ВКС атаковали военные цели на территории Украины мультимодульными ракетами. Атаку на важные военные объекты в глубине украинского тыла провели экипажи Су-57, выполнившие секретную миссию на передовых истребителях 5-го авиационного поколения.

   И как написал телеграм-блог Кирилла Федорова, для поражения целей, расположенных в периметре, охраняемом крупным позиционным районом украинского ПВО, были использованы малозаметные ракеты серии Х-59/69, имеющие квадратное сечение корпуса и радиопоглощающее внешнее покрытие. В своих данных Федоров ссылается на информацию украинских телеграм-каналов.

Су-57 в "цифровом камуфляже" и с двигателем так называемого первого этапа, позволяющего переходить на скорость, превышающую звук, без использования форсажного режима.

   А мы напомним, что сигнал воздушной тревоги раздался вчера в Киеве примерно в полвосьмого по московскому времени и продолжался примерно 10 часов. Во время этого на территории городской агломерации раздалась серия громких детонаций. Местная администрация, в том числе Виталий Кличко, никак не прокомментировали российский ракетный налёт, которому предшествовала массовая атака дальнобойных барражирующих боеприпасов семейства «Герань-2».

Х-59МК2 в "квадратном" исполнении

   Су-57 регулярно совершает боевые вылеты для борьбы с наземными целями. В качестве основного бортового вооружения используются ракеты Х-69 и Х-59МК2 в ревизии для использования с внутрифюзеляжных отсеков. Последний реактивный снаряд является глубокой модификацией своего советского аналога, имеющего совершенно иные внешние контуры и головки самонаведения в отличие от предшественника.

#су-57 #х-59мк2 #х-69 #ракетные удары по всу #х-59
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