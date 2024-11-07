Согласно спутниковым снимкам Google, здесь находится крупный позиционный район украинской ПВО.

Несколько взрывов с мощной детонацией огласили округу украинской столицы. Именно здесь находился эпицентр ЧП, расположенный рядом с гражданской воздушной гаванью Жуляны. О масштабном происшествии проинформировал российских журналистов из пула РИА Новости куратор пророссийски настроенных украинских партизан – Сергей Лебедев.

Подпольщик рассказал, что ранним утром в городской агломерации Киева раздался каскад взрывов. Причем разрывы оказались настолько заметными, что на горячую линию столичных чиновников стали звонить испуганные жители, поделившиеся с операторами рассказами и сильных шумах явно взрывного происхождения, распространяющихся от местного аэропорта.

Ранее стало известно, что российские ВС атаковали дальнобойными высокоточными боеприпасами базы ВСУ в пригороде украинской столицы – городе Вышгород.

Лебедев дал более развернутую картину произошедшего, подчеркнув, что взрывы раздались в пунктах временной дислокации украинской армии, представляющих собой центры распределения войск ТрО, используемые перед отправлением на передовые позиции в зону СВО украинских солдат и офицеров.