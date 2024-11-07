Термобарический боеприпас значительно мощней, чем обычный воздушный фугас.

Украинские специалисты по ударным дронам, сумевшие получить доступ к одному из последних беспилотников «Герань-2» российского производства, обнаружили, что вместо классической ударной части с фугасным взрывчатым веществом, новое обновление дальнобойных барражирующих боеприпасов включало в себя БЧ, оснащенную термобарическим зарядом. Соответствующие сведения сообщает свежая публикация украинского издания Defense Express.

Так военные инженеры ВСУ объяснили украинским корреспондентам, что термобарический заряд при сравнении его обычной ударной частью ранних моделей «Гераней», показывает своё превосходство во время противоборства помещениям с замкнутым внутренним пространством. Именно при атаке закрытых сооружений облако термобарического заряда распространяется наиболее максимально, порой захватывая своим ударным воздействием сразу несколько помещений.

Для новых рекомендаций украинским военнослужащим был дан совет оставлять двери в комнаты всегда закрытыми: в случае воздушной опасности и нахождения в воздухе «Гераней». Именно так потенциальный урон от детонации термобарической БЦ будет ощутимо меньше.

А мы напомним, что по мнению народного депутата Марьяны Безуглой, качество боевой работы украинских зенитчиков ощутимо упало, из-за чего процент сбития «Гераней» упал ровно в 2 раза: часть расчётов ВСУ, использующих, в том числе иностранные платформы ЗРК «Patriot», отправлены на передовые позиции в обычную пехоту. Всё по причине острейшего дефицита подготовленных солдат на ЛБС.