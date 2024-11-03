Штурмовать российские позиции теперь действительно некому: хотя прямо сейчас речь не идёт об украинском наступлении, удержать хотя бы старые узлы обороны.

Со слов народного депутата Марьяны Безуглой, помимо обычных медиков и госпитальных сотрудников, шанс сразиться на должности классического пехотинца появился у бойцов ПВО. Так даже служба в особых расчётах, к которым можно отнести зенитные расчёты ЗРК «Patriot», не помогает от перевода в действующие на передовой или рядом с оной пехотные части. Об этом пишет блог «Военный осведомитель».





Одним из инициаторов вышеназванных категорий стал руководитель Медицинских сил Казимирчук. Мужчина выписал распоряжение об отправке военных медиков в части пехоты.

Точно так же пехотинцами не по собственной воле становятся аэродромная обслуга, артиллеристы ствольной и реактивной артиллерии. А теперь очередь дошла и до расчётов Patriot.

Есть у Безуглой вопросы к Сырскому и за жесткие промахи в качестве командира: ведь именно он ответственен за подготовку в качестве штабного офицера провальной Курской операции и игнорирование донесений украинской разведки и мощном наступлении ВС России на южном направлении из периметра Угледар — Великая Новоселовка.