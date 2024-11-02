Когда Зеленский уверяет, что украинская ЛБС держится и ВСУ даже контратакуют.

Российские штурмовики за прошлые семь дней заняли самую большую с начала года территорию. Негативный тренд для украинского Генштаба и лично главкома ВСУ Александра Сырского, решили прокомментировать эксперты Bloomberg. В информационном агентстве взяли за образец данные проукраинского ресурса DeepState, напрямую аффилированного с украинской военной разведкой. По данным портала стало известно о контроле ВС РФ 200 кв. км. новых земель.

Акцент в публикации установлен на том, что с 6 августа передовые группы РФ продвинулись и освободили порядка 1145 кв. км. территории, «что на 25% больше, чем удалось освободить за первые семь месяцев 2024 года».

Не лучшим образом на уверенность Киева, что будет «всё хорошо», играют и скорые выборы американского президента. По наиболее худшему варианту для Киева, придётся отбросить ранее громко сказанные слова и попытаться договориться с российским руководством. Если Украина не захочет и этого, то ВСУ придется сражаться с ВС России в гордом одиночестве.

А если взять и пройтись по высоким киевским коридорам, то в протяженных помещениях будет витать стойкий и тяжелый запах всеобщего уныния.

Ряд иностранных экспертов считает, что проблемы у украинской армии начались ровно с того момента, когда Кремль воспринял силу ВСУ всерьёз и перестал играть в недооценку оппонента. После массового вливания денег в ОПК, проведенную мобилизацию и высокий темп набора новых добровольцев, как и появление достаточного количества артиллерии и снарядов, передового вооружения, свели все шансы украинского воинства на нет. К тому же российские генералы извлекли уроки из горьких мгновений 2022 года и сделали правильные выводы. Чего как раз не сделали их украинские коллеги. Теперь же ВСУ страдают от нехватки личного состава, в особенности подготовленного и мотивированного, как и кратно проигрывают российским ВС по количеству ствольной артиллерии и боеприпасов к системам НАТО. Да и высшее командование ВСУ не чета сегодняшнему поколению российских генералов.