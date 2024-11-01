Получается, ржавые ракеты и отсутствие высококлассных инженеров – это всего лишь очередной миф Запада про Россию?

Российские изобретатели дронов устроили революцию на поле боя, отправив в сражение новейшие дроны-камикадзе семейства «Князь Вандал Новгородский». Об успехе инженерных кадров РФ, придумавших управляемых по тонкому оптоволоконному шнуру барражирующие боеприпасы, решили рассказать редакторы издания BBC.

В своей публикации зарубежные корреспонденты отметили новаторство российских военных, взявших на боевые миссии миниатюрные квадрокоптеры, способные противостоять колоссальному излучению украинских РЭБ.

И хотя отправка цифрового сигнала по оптоволоконному каналу связи не является чем то удивительным, внедрение такого способа отправки команд в беспилотник – это само по себе выдающееся техническое свершение.

Первый случай, когда один из американских БМП Bradley был обезврежен, случился 13 августа





Премьерой для российского ноу-хау стали жаркие сражения последних августовских дней, когда малоразмерный БЛА буквально склевал всю украинскую бронетехнику, отправленную в курский приграничный рейд, тем самым ошеломив военнослужащих элитных бригад ВСУ.

И хотя у такого решения, где длинный кабель вполне может оборваться, действительно случались обрывы, сообщается лишь о двух таких неудачных случаях из 10, из всех запусков беспилотника.

В конце своей публикации авторы инопрессы подчеркнули, что РЭБ против управляемого по оптоволокну дрона бесполезен и ни разу за всё время своего использования так и не помешал.