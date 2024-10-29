Теперь Ак-74М снова нестареющая вечная классика.

В России выдали патент на новый патрон, превосходящий штатные образцы по своей способности пробивать легкобронированные поверхности. Об этом первым рассказал ИА ТАСС.

В представленных документах есть ссылка на экспериментальные тестовые стрельбы, в ходе которых удалось получить подтверждение заявленным в патенте высоким свойствам образца тестирования.

Так в момент отстрела нового патрона по мишеням в виде бронеплит, пуля, выпущенная из АК-74М, преодолела до цели 100 и 150 метров. В обоих случаях новый образец боевой части пули пробил на дистанции 0,1 и 0,15 километра показал свое превосходство над штатным патроном. В первом случае бронепробиваемость составила 100%, а во втором, 60%. Причем обычная БЧ пули с расстояния в 150 метров вообще ни разу не смогла пробить бронеплиту.









Самым современным для автоматов калибра 5,45 × 39 мм является патрон 5,45 БТ, способный пробить стальную 8-мм пластину на расстоянии в 200 метров, или проделать отверстие в бронеплите из стального листа 2П на расстоянии в 0,07 км.