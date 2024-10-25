А Халук Байрактар весьма рисковый инвестор: не факт что через год Украина всё ещё будет существовать.

Фабрика по производству турецких БПЛА семейства Bayraktar на территории Украины будет готова через год. Но точные сроки производства беспилотных аппаратов, изготовленных силами местных сотрудников, журналистам Reuters названы не были. О том, что завод Bayraktar на Украине непременно появится к следующей осени, но без точной даты начала своей работы, зарубежным корреспондентам в личной беседе сообщил Халук Байрактар – управляющий коммерческой организации Baykar Халук Байрактар.

Как рассказал мужчина, стадия общего строительства закончена на 80%, и хотя готовность предприятия ещё не 100%, заказы на производство беспилотников уже поступают и они не единичны. Как заключил Байрактар строительство цехов будет закончено к будущему августу.

Предполагается, что на предприятии будут выпускать модель дрона Bayraktar TB2 или более совершенную версию TB3. Эти вариации друг от друга отличаются габаритами, скоростью и грузоподъемностью.