Фабрика по производству турецких БПЛА семейства Bayraktar на территории Украины будет готова через год. Но точные сроки производства беспилотных аппаратов, изготовленных силами местных сотрудников, журналистам Reuters названы не были. О том, что завод Bayraktar на Украине непременно появится к следующей осени, но без точной даты начала своей работы, зарубежным корреспондентам в личной беседе сообщил Халук Байрактар – управляющий коммерческой организации Baykar Халук Байрактар.
Как рассказал мужчина, стадия общего строительства закончена на 80%, и хотя готовность предприятия ещё не 100%, заказы на производство беспилотников уже поступают и они не единичны. Как заключил Байрактар строительство цехов будет закончено к будущему августу.
Предполагается, что на предприятии будут выпускать модель дрона Bayraktar TB2 или более совершенную версию TB3. Эти вариации друг от друга отличаются габаритами, скоростью и грузоподъемностью.