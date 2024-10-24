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Madarator
"Инсайдер UA": Зеленский придумывает для Украины новый "план победы"
Красивые слова и лозунги украинского президента, пока оборона ВСУ стремительно рассыпается.

   Ближайшее окружение Владимира Зеленского предполагает, что для успокоения украинского общества нужно презентовать ещё одни план, который будет в самое ближайшее время создан. О внутреннем плане действий украинского государства рассказывается в издании «Инсайдер UA», ссылающимся на собственные источники в украинском правительстве. Согласно украинским корреспондентам, новая стратегия является иным вариантом «плана победы», задача которого убедить собственных граждан в правильной дороге Украины.

   Так о том, что украинский президент сделал предложение собственным советникам придумать ещё один план на случай, если российская СВО продолжится, стало известно на днях.

   А мы вспомним, что предыдущий «план победы», представленный на прошлой неделе и состоящий из пяти пунктов, но произвел никакого впечатления на западных союзников Киева, хотя был встречен овациями в украинской Верховной раде.

   Одним из главных условий успешности того плана было как можно скорейшее приглашение Украины в НАТО. Хотя в ходе недавних статей в западной прессе стало известно, что как минимум семь стран североатлантического альянса исключительно против вступления Киева в военно-политический блок.

#украина #политика #владимир зеленский
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