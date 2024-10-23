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Эксперт Меркурис: ВСУ оказались в оперативном окружении в Селидово
И это ещё "северокорейские туристы" в составе двух бригад не прибыли на путешествие в Курскую область.

   Украинский Генштаб зря не отдал прямой приказ на своевременное отступление из обреченного для удержания донецкого города Селидово. Своими мрачными прогнозами для подразделений ВСУ, пытающихся задержать штурмовые команды российской армии, наступающей на Селидово сразу с нескольких направлений, поделился блогер из Великобритании – Александр Меркурис.

   Иностранный эксперт в своём видео-подкасте на Ютуб объяснил, что украинский гарнизон Селидово потерял время и прямо «дождался», что этот населённый пункт окружат войска РФ, что сейчас и происходит.

   Аналитик прокомментировал и слухи, оказавшиеся правдой, об огневом контроле над единственным, ведущим из города «свободным» асфальтовым шоссе, обстреливаемым на регулярной основе ствольной и реактивной артиллерией РФ, и это не говоря о круглосуточном контроле ударными fpv-дронами россиян пролегающей полосы «дороги жизни».

   Именно поэтому, если ВСУ решат отступить из поселения, выйти без потерь точно не удастся. Тем более украинский гарнизон города находится в трудной ситуации ещё из-за скудного боезапаса и сильного психологического и физического истощения солдат и офицеров ВСУ, находящихся в постоянных боях с группами закрепления российской армии.

   Как резюмировал Меркурис, вероятно в Селидово повторятся авдеевский и угледарский сценарии, когда отступать украинским бойцам придется в нарушение прямого приказа украинского Генштаба держаться «до последнего», наверняка зная, что сопротивляться по такой тактике - чревато.

   А тем временем способные обеспечить как минимум относительно безопасный коридор из окружения в Селидово элитные соединения ВСУ, такие как механизированная бригада «Магура», пытаются добиться труднообъяснимых с военной точки зрения задач в курском приграничье, сражаясь в тяжелой оперативной обстановке.

#покровское направление #александр меркурис #селидово #битва за селидово
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