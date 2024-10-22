Горят как спички. Больше Abrams не записываем "в лучший танк в мире".

Ожидая с большим волнением итогов выборов следующего американского президента, Владимир Зеленский решил пойти ва-банк в действиях в российском приграничье Курской области. Об этом красноречиво свидетельствуют кадры с иностранной бронетехникой, отправленной из так называемого «президентского резерва» – элитной ударной бронегруппы «Магура», на вооружении которой имеется в достатке западное тяжелое вооружение, в том числе и американские танки семейства Abrams.

На свежем видео из российского приграничья, загруженные редакцией ТГ-канала «Жесть Курск», российский военный позирует на фоне сожженного дотла ОБТ американского производства, где в чёрном силуэте легко угадывается тот самый Abrams, который по необоснованным утверждениям официальных лиц Украины «совершенно не горит». Но как мы понимаем, горит и ещё как горит.









Комментируя представленные кадры, отечественный военнослужащий рассказал, что до пограничных столбов, разграничивающих российско-украинскую территорию, осталось пройти всего 2000 метров, а сама сцена с уничтоженным американским образцом тяжелой бронетехники снята в периметре населённого пункта Весёлое, взятого под контроль передовыми штурмовыми группами ВС РФ. А дополнительно о том, что первые позиции ВСУ находятся довольно далеко от места съемки, обозначают свободные передвижения российских военных, не боящихся внезапной атаки по причине полной нереальности из-за дальнего расположения украинских подразделений.





Встроенная система пожаротушения кажется не справилась. Источник: ТГ-канал "Курск Жесть"





Первая информация о том, что для купирования масштабного российского прорыва украинский Генштаб привлек только что восстановившуюся 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, представляющую собой отборные войска украинской армии, появились вчера. По задумке украинских генералов, внезапная контратака «Магуры» под н.п. Новоивановка должна была сорвать российские планы по созданию ударного плацдарма в районе Суджи. Но как видим, новый украинский план оказался шит белыми нитками, как и стремительно рушатся позиции ВСУ в курском приграничье.

А мы напомним, что уничтоженный Abrams M1A1 SA относится к модернизации основного боевого танка США M1A1, созданной для улучшения защиты от современных угроз на момент середины 90-х годов. Модернизация включает в себя установку дополнительной брони и других защитных систем. Правда на Украину танк отправился «раздетым» из-за серьёзного опасения попасть в руки русским военным с секретным оборудованием.