Почему путешествие двух бригад "северокорейских туристов" внутри России так беспокоит Украину, а вместе с ней и весь Запад, трудно объснить.

Первые боевые подразделения армии КНДР появятся на территории Курской области уже завтра, соответствующую резонансную без всяких кавычек информацию сообщил лично руководитель ГУР Кирилл Буданов* (*внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ). Соответствующее заявление было сделано в беседе с корреспондентами The War Zone.

Иностранные журналисты после интервью с Будановым ожидают первых бойцов КНДР в районе российской Курщины именно в её приграничных землях 23 октября.

Причем украинский генерал умолчал о численности перебрасываемых военных, как и их оснащении на предполагаемом поле боя. Для этого потребуется несколько суток, чтобы узнать, чем вооружены военные КНДР.

Диаметрально противоположные сведения поступают от многозвёдного сотрудника НАТО, на условиях анонимности рассказавшего работникам издания The Economist о том, что ни он, ни его вышестоящее высшее командование не могут точно подтвердить, действительно солдаты и офицеры официального Пхеньяна направляются на передовые позиции российской СВО. По словам высокопоставленного информатора, «нет признаков крупномасштабных движений» соединений с войсками иностранного содержания на территории РФ.

Могла ли Буданову почудиться дивизия или даже корпус северокорейских граждан? Конечно могли. Руководитель военной разведки Украины и ранее был замечен в «пророчествах», которые никогда не сбывались. Возможно так будет и в самую ближайшую среду.

И пока в прогнозах Буданова в Курской области ожидаются добровольцы из КНДР, американские эксперты из газеты Newsweek уже «ждут» появления в России боевых лётчиков Ким Чен Ына.