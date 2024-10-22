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Newsweek: В Южной Кореи заявили, что пилоты ВВС КНДР уже прибыли в Россию в сентябре
Обмен опытом между двумя ближайшими союзниками. Но почему Запад так сильно всполошился?

   Не успев «остыть» от новости, пока что никак не подтвержденной на официальном уровне о прибытии в Россию в составе двух полнокровных бригад общей численностью до 6 тыс. человек северокорейских военнослужащих, западные информационные агентства «нашли» в РФ уже и самую настоящую элиту любой армии. Речь идёт о пилотах боевой авиации Северной Кореи, направленной Пхеньяном в Россию для лётной практики на современных боевых бортах ВКС. Сообщение об этом, которое так тревожит не только Киев, но и ползапада точно, вышло из-под пера американских корреспондентов Newsweek, располагающих сведениями из собственных источников.

Северокорейский МиГ-29

   Предполагается западными авиационными экспертами, что офицеры ВВС Северокорейской армии прибыли на земли РФ для освоения новейших российских истребителей, которые появятся у военных КНДР после заключения всеобъемлющего договора с Россией. И соответствующий договор действительно был подписан прошлым летом. Поэтому на самом деле ничего экстраординарного не произошло и это весьма частая практика не только в России, но и в США, когда пилоты зарубежных армий для получения лётной практики после покупки современных образцов практикуются на родине продавца. Именно так получали лётные навыки для управления «европейскими» F-16 пилоты украинской боевой авиации, стажируясь в Штатах и некоторых европейских странах.

Запуск ракеты с борта МиГ-29 КНДР

   Вместе с тем, что не всё так радужно для ВСУ может быть, объяснили специально для RT авторы ТГ-канала «Военный осведомитель». Помимо получения навыков пилотирования российскими истребителями и бомбардировщиками оперативно-тактической авиации ВКС РФ, северокорейские специалисты могут получить тот самый бесценный боевой опыт, подменяя отечественных асов во время некоторых боевых миссий на территории Украины, используя управляемое ракетное и бомбовое вооружение типа планирующих бомб. Тем более ввиду введения последних в обиход военные задачи в зоне СВО в некоторой степени стали безопаснее.

   В издании под конец материала напомнили, что самые из самых современных «северокорейских» самолётов – это штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29, оборудование которых соответствует максимум уровню начала 1990 годов.

#инопресса #кндр #инопресса о вс россии
Источник: newsweek.com
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