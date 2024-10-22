По итогу окажется, что Селидово как город, "не имел важности" для украинского командования.

По сообщению ресурса «Страна.ua», положение украинских военных во время обороны города Селидово, ухудшилось. Теперь для эвакуации из населённого пункта может быть использовано только одно дорожное полотно. Причем эта тонкая полоса украинского снабжения не представляет собой полностью безопасный маршрут следования: трассу контролируют отечественные подразделения ударных дронов и артиллеристы.

Как объяснил текущую ситуацию военнослужащий с полевым позывным «Мучной», успех штурмовым группам ВС РФ сопутствовал не только во фланговых атаках на предместья Селидово, но и во время непосредственных городских боёв. А если говорить про сражения за внешними границами города, то российские штурмовики атакуют сразу с трёх операционных направлений: север, восток и юг города.









«Мучной» рассказал и о тактическом плане российской стороны, когда отметил, что старшие офицеры армии РФ, руководящие непосредственно штурмом, ставят задачу отрезать Селидово от Покровска.

А по словам украинского офицера с позывным «Алекс», в городе российские штурмовики уже создали плацдарм в частном секторе, предполагая атаковать самые укрепленные позиции ВСУ в городе – центральную часть с высотной застройкой.





Карта от проукраинского Deep State на вечер 21 октября. Правда актуальность представленной информации вызывает сомнения.







Тем временем на курском операционном направлении буквально Александру Сырскому поставлена задача во что бы то ни стало зацепиться за Суджу. Из-за чего пришлось задействовать одну из самых элитных украинских бригад под наименованием «Магура». Последняя только недавно восстановилась от более ранних тяжелых боёв, и на иностранной бронетехнике, такой как танки Abrams и БМП Bradley, попыталась провести контратаку в районе Новоивановки в Суджанском районе Курской области.