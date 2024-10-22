Но даже используя силы элитной украинской бригады ВСУ на 100% потеряют доступ к суджанской "Пятерочке".

Стремясь всеми доступными способами исправить фатальную ошибку с решением отправить для боевых действий в Курскую область последние воинские резервы, Владимир Зеленский видимо разрешил главкому ВСУ Александру Сырскому «откупорить заначку» и воспользоваться помощью на 100% элитной 47-й механизированной бригады ВСУ, известной в блогосфере как бригада «Магура». Именно иностранная боевая техника последней и была замечена в курском приграничье днём 22 октября, когда восстановленная частично бригада попыталась контратаковать в Суджанском районе в сражении за н.п. Новоивановка.

Так, согласно данным ТГ-канала «Военный осведомитель», в сражение были отправлены американские Abrams M1A1 и Bradley M2A2 ODS-SA.

Десяток "Брэдли" уже нашли место вечного упокоения на территории курского приграничья. Именно за этой БМП точно такая участь точно не заржавеет.





Что интересно, американский танк ранее до сегодняшнего понедельника не попадал в военную хронику боевых действий в Курской области. Но тяжелейшее положение ВСУ в суджанском приграничье заставило воспользоваться уже и такими остатками козырей, как 47-я ОМБр.

Вместе с тем используя резервы здесь, украинский Генштаб получает ветхую линию обороны на покровском операционном направлении, где крупный населённый пункт под названием Селидово буквально может «отвалиться» на днях.

Пока ещё целехонький Абрамс катается по отличным курским дорогам в районе Новоивановки.







М1А1 «Абрамс» — американский основной боевой танк. Модернизация основного боевого танка M1 «Абрамс». По состоянию на начало 2009 года был самым массовым основным боевым танком США, находящимся на вооружении. Разработан в конце 1970-х годов компанией Chrysler Defense. Танк принят на вооружение в 1986 году. По состоянию на 4 января 2011 года, в армии США числилось 2626 танков этого типа. По состоянию на 2013 год, стоимость одного танка оценивалась в 4,6 миллиона долларов.