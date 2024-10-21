Именно эти ракеты с высокими показателями скрытности смогли уничтожить одну из самых важнейших украинских ТЭС - Трипольскую.

Очевидцы сняли полёт Су-57 с боеприпасами, способными использовать ядерное оснащение. Речь идёт об управляемых ракетных боеприпасах Х-59, замеченных на оружейном подвесе российского истребителя пятого поколения.

Как пояснили эксперты, что сверхсовременный самолёт, что передовые ракеты, применяются на СВО, атакуя важные с военной точки зрения наземные цели. А уничтожить с высокой вероятностью выбранные объекты помогают высокие боевые характеристики – это дальнобойность и точность, позволяющая преодолевать расстояние в полёте более 300 км.

Известно, что носителем «Шестьдесят девятых» может быть не только Су-57, но и иные машины «Сухова» – модернизированные Су-30СМ\СМ2\СМ3 и Cу-34М\НВО.





Х-59МК2







Двое суток тому назад, в районе Одессы, российский пилот дав старт на запуск пары Х-59 выбил важнейший узел обороны украинского ПВО, разом накрыв стартовую позицию зенитных ракет MIM-23 Hawk, командный пункт и выносной пункт координации. И как сообщил военблогер Борис Рожин, после этого нормальная работа позиционного района ПВО в районе Одесской области на некоторое время оказалась значительно нарушена.

Известно и об новейшей модификации Х-59, имеющей полное наименование как Х-59МК2, которая для снижения радиолокационной заметности корпуса истребителя Су-57 специально воссоздана в уменьшенном масштабе для размещения во внутреннем отсеке. Обновлённая ракета для уменьшения ЭПР имеет квадратное сечение и соответствующее внешнее покрытие, делающее её менее радиозаметной. И как указал военный блогер Fighterbomber, «Пятьдесят девятка» может использоваться в качестве носителя ядерного оружия.









Х-59 — ракета класса «воздух-поверхность», разработанная ещё в СССР. Разработана в МКБ «Радуга». Предназначена для поражения радиолокационно-контрастных морских и сухопутных целей. Принята на вооружение в СССР в 1980 году. Х-59 представляет собой дозвуковую крылатую ракету с двигателем Р95-300 разработки КБ «Союз» мощностью 4700 л. с., который позволяет ей развивать скорость около 950 км/ч. Система управления ракеты включает в себя инерциальную систему, радиотехническую систему коррекции траектории и полуактивную радиолокационную головку самонаведения (РГСН). Наведение ракеты на цель осуществляется оператором самолета-носителя. Дальность полёта составляет от 70 (первые версии Х-59) до 285 километров (модифицированная Х-59МК2). Масса боевой части может составлять от 320 до 500 килограммов.









Помимо СССР, модификации ракеты также разрабатывались в Китае и Индии. Китайские специалисты создали собственную версию ракеты — YJ-91. В Индии был разработан вариант Х-59, получивший название PJ-10 BrahMos.