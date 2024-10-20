Новое поколение "Гераней" в чёрной цветовой гамме значительно совершенней предыдущей модели и умеет "в тактику".

Буквально множественный полёт дальнобойных барражирующих боеприпасов нового поколения, относящихся к семейству «Герань», засняли очевидцы в одесском небе. Редакция ТГ-канала «Военная хроника» разместила кадры боевого вылета около десятка «Гераней-2», замеченных на Одессчине.

Внимательно рассматривая представленное видео, легко насчитать как минимум 6 летящих БПЛА, главная цель которых – уничтожение украинских военных объектов: складов, военной инфраструктуры, скопления живой силы и вооружений.



Так же сотрудники ТГ-канала указывают, что в полёте именно «Черные Герани» – обновлённая модель классической «Герани», сбить которую заметно трудней чем предшественника: из-за черного цвета и высокоэффективного радиопоглощающего материала, использующегося в конструкции дрона.

Дроны в одесском небе





Но это не единственный свежий сюрприз от российского командования: ОПК освоил выпуск беспилотников с обманным блоком, в основе конструкции которого расположена линза Люнеберга, затрудняющая точную идентификацию БЛА, вынуждая украинское ПВО раскрываться и расходовать дефицитные и дорогие боеприпасы в попытке сбить цель с отсутствующей боевой частью. Предполагается, что такая тактика служит скорым предвестником массированных и комбинированных ракетно-дроновых ударов ВКС и наземной армейской группировки РФ по украинским военным объектам в глубоком тылу.