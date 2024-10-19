В это тяжело поверить, но потенциальных покупателей теперь больше привлекает продукция южнокорейского танкопрома, гораздо более совершенная и энерговооруженная.

Продав ранее свои Leopard 2A6, снятые с вооружения голландской армии и отправленные на хранение, о чем напоминает своим читателям авторитетный отечественный ТГ-канал «Военный осведомитель», теперь уже нидерландские ВС вынуждены приобрести гораздо более дорогие и современные Leopard 2A8, что заметили редакторы портала Military Watch, заявившие, что официальный Амстердам поступает не слишком дальновидно, совершенно не обращая внимания на настоящее положение немецкого танкопрома, наглядно показавшего, что сражающиеся на Украине «Леопарды» далеко на самые лучшие танки в мире, как ранее до этого считалось в среде танковых экспертов и военных аналитиков большинства стран Запада.

По версии американских журналистов, приобретение 46 ОБТ самых последних модификаций, поставка которых в армию Нидерландов ожидается в период с 2027 по 2030 год, есть решение сугубо политическое и слишком торопливое, что явно слабо согласовывается с военной логикой.









Так в разборе боевой эффективности во время действия на российской СВО со стороны ВСУ, немецкие танки показали свои слабые стороны, продемонстрировав по итогу «обратную привлекательность» для своих потенциальных покупателей. Российские бойцы уничтожали немецкий ОБТ всеми возможными способами, выбивая минами, дронами-камикадзе или прямым артиллерийским огнём, что явно рассердило Берлин. И хотя сверхсовременная ревизия 2A8, которые закупило нидерландское правительство, получила активную защиту израильской разработки Trophy и дополнительный двигатель, как и систему управления, такие крупные покупатели как Турция и Польша, решили сделать ставку на малоизвестные широкому кругу читателей южнокорейские танки K-2, ещё не потерявшие свою репутацию в бою. Считается, что последние на три головы опережают современную германскую бронетехнику по своей высокотехнологичности и ударной мощи.









А тем временем на «Уралвагонзаводе» российские инженеры-конструкторы разбирают буквально до винтика Leopard 2A6, чтобы как можно детальнее ознакомиться с секретами германской бронетехники, попутно разрабатывая идеальный способ поражения немецкой «кошки».