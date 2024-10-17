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Defense News: Германия не беспокоится о разгадке специалистами РФ секретов танка Leopard 2A6
Правда не всё так хорошо и отечественные конструкторы могут "кое-что понять" в ходе изучения трофейного "Леопарда". О чем немцы по итогу беседы сами и признались.

   Российские военнослужащие захватили на поле боя на Украине практически неповрежденный и относительно современный образец танка Leopard 2A6, но консорциум KNDS не проявляет беспокойства по этому поводу совершенно. О своём безразличии к успеху с захваченным образцом германского танкопрома американским журналистам из Defense News рассказал представитель компании.  

   Компания-производитель танка считает, что российские специалисты, несмотря на свой довольно высокий уровень военной инженерии, не способны заимствовать как конкретные технологии, так и общие идеи танка. Тем более конструкторы РФ с высокой вероятностью уже осведомлены о ключевых данных появившейся в их распоряжении гусеничной машины.

   Так же сотрудник консорциума пролил свет и на более ранние публикации некоторых изданий, описывающих захваченный русскими танк как «экспортную версию», на 100% не содержащую чувствительную военно-техническую информацию. По словам информатора, понятия «экспортная вариация Леопард» просто не существует.



   Но под конец интервью собеседник издания добавил, что всё-таки «кое-что» российским специалистам по военному реверс-инжинирингу удастся узнать, правда категорически отказался раскрывать секретную информацию.

   Согласно открытым данным, ФРГ передали украинской армии 18 Leopard в версии 2A6, три таких варианта танка отправила Португалия.



   Известно о как минимум одном образце Leopard 2A6, присутствующем у работников «Уралвагонзавод» для ознакомления с устройством агрегатов и внутренних модулей.

   И как пишет Military Watch Magazine, чьи корреспонденты не разделяют оптимизма представителей KNDS, россияне добыв именно немецкую версию Leopard 2A6, взятого с арсеналов бундесвера, узнали много секретных данных.  

#инопресса #военная техника #вооружение #инопресса о россии #leopard 2a6 #военная техника запада
Источник: defensenews.com
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