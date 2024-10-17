Российские военнослужащие захватили на поле боя на Украине практически неповрежденный и относительно современный образец танка Leopard 2A6, но консорциум KNDS не проявляет беспокойства по этому поводу совершенно. О своём безразличии к успеху с захваченным образцом германского танкопрома американским журналистам из Defense News рассказал представитель компании.
Компания-производитель танка считает, что российские специалисты, несмотря на свой довольно высокий уровень военной инженерии, не способны заимствовать как конкретные технологии, так и общие идеи танка. Тем более конструкторы РФ с высокой вероятностью уже осведомлены о ключевых данных появившейся в их распоряжении гусеничной машины.
Так же сотрудник консорциума пролил свет и на более ранние публикации некоторых изданий, описывающих захваченный русскими танк как «экспортную версию», на 100% не содержащую чувствительную военно-техническую информацию. По словам информатора, понятия «экспортная вариация Леопард» просто не существует.
Но под конец интервью собеседник издания добавил, что всё-таки «кое-что» российским специалистам по военному реверс-инжинирингу удастся узнать, правда категорически отказался раскрывать секретную информацию.
Согласно открытым данным, ФРГ передали украинской армии 18 Leopard в версии 2A6, три таких варианта танка отправила Португалия.
Известно о как минимум одном образце Leopard 2A6, присутствующем у работников «Уралвагонзавод» для ознакомления с устройством агрегатов и внутренних модулей.
И как пишет Military Watch Magazine, чьи корреспонденты не разделяют оптимизма представителей KNDS, россияне добыв именно немецкую версию Leopard 2A6, взятого с арсеналов бундесвера, узнали много секретных данных.