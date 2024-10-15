Часть экипажа по списку по странному стечению обстоятельств оказалась поварами.

В Сети появилось видео с трофейной колёсной бронетехникой, захваченной в боях за курское приграничье российскими морпехами. Так бойцы 810-й гвардейской бригады Черноморского флота в Курской области захватили колёсный БТР. Захваченным образцом оказался американский бронеавтомобиль Stryker, оказавшийся полностью исправным и боеспособным.

В заметке указывается, что рулевое колесо и коробка передач расположены как в техническом решении, наиболее часто встречающимся у американских джипов, но в качестве современной новинки БТР оснащен дисплеем, выводящим изображение с сенсора ночного наблюдения. Так же для подачи световых сигналов посредством фар броневик имеет соответствующий переключатель. Оснащенный крупнокалиберным пехотным пулеметом автомобиль позволяет вести огонь от первого лица при помощи джойстика, когда стрелок находится внутри машины.





Но на этом интересности не заканчиваются: в машине был найден список экипажа, правда перечень бойцов, прикрепленных к машине, состоит только из набора американских имён и фамилий с воинскими званиями, как и их приписка к конкретным подразделениям. Одного бойца, обозначенного в списке как Брэндон Санчез, отечественным сетевым разведчикам удалось найти – им оказался мужчина, поступивший в пехотное подразделение американской армии на должность повара в 2013 году.









Помимо перечисления американских граждан, внутри броневика оказался пакет с надписью «Собственность правительства США» на английском языке, что весьма странно, так как техника была передана ВСУ.