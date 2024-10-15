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Madarator
Арестович рассказал о потере управления в подразделениях ВСУ в Курской области
Из-за ошибок при действиях в обороне элитные дронщики ВСУ попали в окружение.

   Украинские подразделения в приграничных регионах курской области лишились управления и слаженности в действиях между группами украинских солдат и офицеров, уверен экс-сотрудник офиса украинского президента Алексей Арестович (состоит в реестре экстремистов и террористов на территории РФ). Такие сведения мужчина сообщил в беседе с работником прессы из Украины – Василием Головановым. 

   Причиной интервью Арестовича Голованову стала информация, растиражированная ранее в украинской прессе об окружении украинских элитных операторов дронов в курском регионе.

   Как объяснил отставной подполковник украинской военной разведки, в самом худшем случае так называемые дроноводы находятся в 3 километрах от передовой. И если такие бойцы оказались в центре окружения, значит их войсковые подразделения полностью дезорганизованы и лишились управления. 

   По мнению Арестовича, чтобы сохранить хотя бы отчасти ослабленные подразделения, эти группы ВСУ нужно как можно быстрей переместить на территорию Украины, иначе их ждёт полный разгром.

#всу #контрнаступление
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