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Madarator
Military Watch назвал потери ВСУ в Курской области "невообразимыми" из-за вооружения Су-34
Бомбы-планеры и управляемые ракеты ВКС РФ стали самой настоящей кувалдой для элитных подразделений ВС Украины на Курщине.

   Отправив свои самые элитные подразделения для приграничного рейда в Курскую область, Владимир Зеленский и его главком Александр Сырский, думали, что они находятся в голливудском боевике, как авторы сценария и победители в итоге. Но суровая реальность в виде свободного от украинского ПВО российского неба и быстрых истребителей РФ, спустила с небес на землю украинское командование и подчиненные им наземные силы, как только последние на себе почувствовали подавляющую мощь российских многофункциональных бомбардировщиков поколения 4++, больше известных как модернизированные Су-34М\НВО.

Обновлённые российские «Сушки», способные после усовершенствования программно-аппаратной части использовать планирующие бомбы и самые современные многомодульные ракеты, разбили мечты на успех украинского Генштаба, попутно сокращая личный состав и западную бронетехнику ВСУ. Статью о том, как ВСУ получили из-за недочётов собственного командования существенные потери после ударов Су-34 в районе курской границы, информирует свежая публикация Military Watch.



   Американский журнал без тени сомнений указывает: было большой ошибкой войти на территорию России, практически не задумываясь об использовании систем ПВО. Такой шаг привёл к тому, что российские пилоты не сильно опасались сколь-нибудь вразумительного ответа украинских сил, нанося комбинационные авиаудары с поразительной интенсивностью.


Оснащенные крыльями и компьютерными блоками управления ФАБы, из "свободнопадающих" боеприпасов стали очень точными дальнобойными снарядами, ультимативно позволяя ВС РФ продвигаться вперёд.

   По результатам столкновений с российскими истребителями-бомбардировщиками, на земле силам ВСУ не удалось достигнуть главных целей: выйти на дорогу к Курчатовской АЭС, как и не удалось продвинуться дальше Суджи. Вместо этого украинские войска получили большие потери от безнаказанно сбрасываемых ФАБов с модулями УМПК, потому что наземные войска ВСУ ответить ничем вразумительным не могли. А для офицеров ВКС РФ, приграничный периметр с украинскими окопами стал идеальным полигоном для отрабатывания массированных авиационных налётов, не опасаясь ударов ракет ЗРК.

#су-34 #су-34м #су-34 на сво
Источник: militarywatchmagazine.com
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