Как можно в таких обстоятельствах спать долго и крепко Вашингтону и Брюсселю, когда "злые русские" вместо ржавых ракет и авиационных снарядов стали использовать дальнобойные "умные бомбы" и ракеты с лазерным наведением?

Пока власти Украины отчаянно выпрашивают у стран Запада многочисленные установки ПВО, чья современная начинка должна позволить продержаться ВСУ подольше против российской армии, союзников Киева больше беспокоит впечатляющая боевая эффективность многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 в его модифицированном варианте, способном помимо классических ракет и стандартных авиационных бомб, использовать ноу-хау СВО: планирующие боеприпасы. Речь идёт об обновлённой боевой машине Су-34НВО и его переделанных ФАБах, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции. Об этом рассказывается в свежей публикации Military Watch Magazine.





Полёт ФАБ-3000 с УМПК в "нулевой фазе"





Американские корреспонденты издания подчеркивают, армия РФ в начале 2022 года и в финале 2024 года – абсолютно две разные армии. Причем более поздний вариант вызывает истинное беспокойство что у Брюсселя, что у Вашингтона. Отечественное авиационное вооружение в виде Су-34 и его планирующих снарядов ФАБ-500 сделали настоящий «злой подарок» для ВСУ и их западных союзников.





ФАБ-3000 только что с конвейера. Источник изображения: МО РФ





Как резюмировали в публикации, авиационным бомбам самолёта поколения 4++ всё равно какие цели перед ним: бункерные укрепления, скопления живой силы и бронетехники – они без угрозы подставить самолёт под удар IRIS-T или Patriot, способны самостоятельно добраться до цели, пролетая до 85 км.

В своем недавнем бою Су-34 научились бороться уже и с передвигающимися целями, будучи оснащённые новейшими боеприпасами с лазерным наведением.

Такое глобальное перевооружение и увеличение качественных показателей ВКС РФ слишком делает тревожным сон западных политиков и военных, заключили журналисты MWM.

За время СВО ни одну из планирующих бомб даже самыми современными зенитными системами стран Запада на Украине так и не удалось сбить.