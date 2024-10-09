Тем временем лучшие украинские подразделения стираются "в ноль" из-за недоверия высшего командования ВСУ к некоторым слабым подразделениям, заставляя элитные бригады без права на доукомплектования и отдых в тылу сражаться "до самого конца", как это происходит прямо сейчас с 72-й бригадой ВСУ в Богоявленке вблизи Угледара.

Используя много раз оправдывающую себя в реальных боевых операциях тактику полуокружения, ВС России вынуждают украинскую армию отступать. О примере таких действий рассказывает свежая публикация New York Times, включающая мнение военных экспертов Паси Паройнена и Франца-Штефана Гади.

Иностранные аналитики считают, что успехи последнего времени воинства Валерия Герасимова на поле боя практически на всём протяжении ЛБС обязаны оперативным решениям и гибкости мышления высшего командования, предпринимающего стратегию «наступать где наступается». Именно благодаря этому сначала пало Очеретино, а затем за ним каскадом посыпалась и остальная украинская оборона, отдав в «беззубых сражениях» сначала Новогродовку, а затем и Угледар. Причем примеры таких успешных действий видны от Торецка и до самой южной точки боёв. Теперь вместо мечты о победе над Россией Александр Сырский с тревогой вынужден наблюдать о приближении ВС РФ к стратегически важным украинским городам и узлам обороны ВСУ.









Так Паройнен изучив спутниковые карты зоны СВО, увидел, что ВС Украины потеряли время, не используя его для выверенного в моменте сооружения свежих защитных линий на юге обороны Покровска. Значит с высокой вероятностью ударные подразделения ВС РФ там и пойдут в наступление.









Боевые действия в районе Северска и атака на украинский пикап посредством дрона-камикадзе в Серебрянке.





В конце статьи западные эксперты раскрыли рецепт успеха наступательных действий ВС РФ, обозначив за его основу прорыв через слабые украинские позиции с целью создать вытянутые плацдармы, буквально «обрамляющие» с двух сторон города под украинским контролем. Как только такие участки накачиваются до необходимого уровня опытной пехотой и бронетанковыми подразделениями, тут же совершается прорыв с целью полного окружения крупных украинских позиций. И чтобы не попасть в котёл, генералы ВСУ, скрепя сердце, отдают запоздалый приказ на отступление, оставляя в полуокружении технику и раненых. Так много раз уже было в Бахмуте, Авдеевке и теперь уже Угледаре. Так может быть и в Северске.





Северское направление





В настоящий момент подобный полукотёл оформляются в Селидово.