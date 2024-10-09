Истребитель-бомбардировщик Су-34НВО одинаково эффективен как против наземных целей, благодаря системе использования бомб-планеров с УМПК, так и против авиации ВСУ, используя ракеты класса "воздух-воздух".

ОАК отправила в действующие подразделения ВКС РФ новую партию многофункциональных тяжелых истребителей-бомбардировщиков Су-34. О производственных успехах Госкорпорации «Ростех» сообщила пресс-служба организации в официальном ТГ-канале.

О передаваемых моделях известно, что это Су-34НВО – глубоко модернизированные экземпляры поколения 4++, прошедшие несколько этапов программно-аппаратного обновления. В том числе на новые самолёты установили более совершенную систему СУО. Оная используется для применения планирующих боеприпасов и интеграции в систему управления вооружением перспективных видов управляемого ракетного вооружения, в том числе и мультимодульной передовой ракеты класса «воздух-поверхность» Х-38, уже применяемой на Украине в ходе СВО.









Сами самолёты были построены на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова, структурно входящем в Объединенную авиастроительную корпорацию.

Прокомментировал событие и высокопоставленный чиновник Денис Мантуров в статусе первого вице-премьера, заявивший, что работники предприятия понимая всю важность производимой ими продукции, не снижают интенсивность своей работы, поставляя своевременно технику для ударных эскадрилий российской боевой авиации.





Передовая Х-38МЛ – с возможностью конфигурирования ударной части и головки самонаведения в зависимости от поставленной боевой задачи.





Евгений Даманцев – как постоянный автор блога «Русское оружие», предполагает, что в скором времени большинство из бортов модернизированных Су-34 получат комплексы УКР-РЛ, УКР-РТ и УКР-ОЭ, представляющие собой электронный модули для проведения радиолокационной, радиотехнической и оптико-электронной разведки поля боя в рамках проекта «Сыч».

Так же данные самолёты могут использовать против авиации оппонента ракеты класса «воздух-воздух» Р-77-1, способные сбивать технику ВВС ВСУ на дистанции до 120 км.

Все отправляемые истребители-бомбардировщики линейки Су-34М перед отправкой в линейные подразделения ВКС РФ прошли наземные и воздушные испытания.