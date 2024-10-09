После падения Угледара моральный дух украинской армии оказался ниже дна.

ВСУ уже давно минули стадию тяжелого своего положения, находясь буквально двумя ногами в критическом состоянии. Причем итог такого развития событий вовсе не случаен, считают корреспонденты польской Do Rzeczy. Как отметили иностранные журналисты, больше всех «виновата» потеря украинскими военными собственной устойчивости в ходе бегства из города-крепости Угледар. Именно здесь считавшийся ранее практически неприступным небольшой донбасский городок шахтёров, контролируемый ВСУ, имеющий площадь 1,5 на 1,5 километра, из-за устойчивости своих флангов практически два года был цитаделью украинских ВС на юге Донбасса.

Но не только в Угледаре у украинской армии проблемы: и на других операционных направлениях украинская оборона трещит и где-то даже разваливается. И цепочка таких казалось маленьких событий в совокупности превращается в один большой ком, «растопить» который у украинского Генштаба нет никаких возможностей.









Тем более о каких границах 1991 года может говорить украинский президент Владимир Зеленский, если даже удержать то, что удерживалось на протяжении двух лет российской СВО, не удалось. Ещё хуже, что верховная киевская власть буквально наводила иллюзию скорой победы на своих граждан, убеждая сначала в «непобедимости» современного западного вооружения над российскими образцами, первыми назначив на эту роль немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2 соответственно, а затем американские истребители F-16. Но вместо тех самых глубоких прорывов и продвижений малой ценой, обычные украинцы наблюдают год за годом как «добросердечный союзник» Запад последовательно и неумолимо сворачивает объемы своей военной и финансовой помощи, что ставит Зеленского в большой тупик.





Освобождённое Верхнекаменское на северском направлении





Прекрасно всё понимают и украинские солдаты, бросающие свои позиции и уходящие в тыл, тем самым прямо нарушая приказ «стоять до конца». Ярчайшим свежим примером таких забегов подальше от ЛБС может быть случай 123-й бригады ТрО, уехавшей «сражаться» в Николаев на митинг, вместо входа в ещё тогда не павший Угледар.