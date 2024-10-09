И хотя проект мобильной ядерной установки для подводной лодки могут позволить "не только лишь все" страны мира, а не более 10 государств-флагманов, вероятно добрый дедушка мороз с Севера вполне мог помочь конструкторским и инженерным кадрам с их "мечтой".

Спецслужбы Южной Кореи получили данные, согласно которым Пхеньян преступил к постройке передовой для собственных военных морских сил подлодки, являющейся самой большой среди всех ранее произведенных и одной из самых современных. Есть шанс что в качестве движителя новая лодка будет укомплектована ядерной установкой, сообщает разведка Сеула.

Также южнокорейские военные узнали, что корпус подлодки был замечен в охранном периметре природной бухты Синпхо на востоке КНДР. Именно здесь военные инженеры Северной Кореи обычно и строили более ранние образцы собственных подлодок. И хотя точное водоизмещение строящегося проекта пока что установить не удалось, по многим признакам новое подводное судно будет самым крупнейшим из ранее построенных Пхеньяном.

Ранее поступало предположение, что гребные винты подводного судна будут приводиться в движение атомным двигателем, достоверно подтвердить или опровергнуть получится только после продвижения строительства на следующую стадию.









Но главный вопрос, который так сильно интересует южан, как могли инженерные и научные кадры Северной Кореи «из ниоткуда» сконструировать компактную ядерную установку: ведь до сентября 2024 года считалось, что официальный Пхеньян такими продвинутыми технологиями не располагает и вряд ли в самое ближайшее время это бы сделал, отводя на придумывание собственно идеи мини-реактора для АПЛ многие года.

Хотя ещё год назад Ким Чен Ын зад задание конструкторским кадрам КНДР «не сидеть сложа руки» и как можно быстрее воплотить в физическом обличье относительно мобильную ядерную установку. Видимо «пожелание» удалось менее чем за год сделать реальностью.