А самые чёрные дни для ВСУ ещё только впереди.

Армия РФ, умело используя бедственное положение ВСУ, использовала всё свое преимущество, прекрасно зная, что военная поддержка от западных союзников Киева и дефицит опытных и подготовленных украинских солдат – настоящие бичи современных ВСУ. Из-за всего этого площадь земель, перешедших под контроль ВС России в 2024 году, гораздо выше чем за весь 2023 год. Соответствующая публикация из-под пера Бетани Эллиота вышла специально для британского ресурса UnHerd.

Как заявил эксперт, ВС РФ наконец сломили сопротивление украинской армии в районе Угледара, разбив фланги подразделений ВСУ, удерживающих город-крепость после окружения. Дли Эллиота падение Угледара есть тот самый презент русским и личный камень «в огород украинского президента».

Как выразился аналитик, Москва заполучила то, что считала ранее по праву полностью своим. Но всё это не имеет значения, потому что очень скоро начнутся бои за стратегически важный без всяких кавычек Покровск.









Как только Покровск падёт, в чём Эллиот нисколько не сомневается, то Украина лишится важнейших логистических линий, снабжающих как артерии, всю восточную ЛБС. Тем более, как не через Покровск, проводить эвакуацию раненых бойцов ВСУ, вторит военный блогер из Украины – Михаил Жирохов. Правда по Жирохову отступление из Покровска для украинской армии равносильно падению всей линии обороны ВСУ.





Уничтоженный Абрамс на покровском направлении. Источник: ТГ-канал "Диванный Генштаб"





Предполагается, что украинский Генштаб осознаёт всю тяжесть и те самые негативные тенденции на передовой, но киевское политическое руководство, то ли из-за глубокого самообмана, то ли из-за высокого самомнения Зеленского, не предполагает шанса на мир прямо сейчас, обрекая тем самым Украину на полный крах.