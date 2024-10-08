Ещё чуть-чуть и гордые сыны туманного Альбиона до паровых двигателей дойдут, а там и до собирания хвороста вблизи Букингемского дворца недалеко.

Самым бережливым домохозяйствам и заводам на территории Британии будут положены выплаты за свое экономное отношение к электричеству. О новых веяниях в энергетической политике островного королевства спешит проинформировать The Financial Times.

Корреспонденты узнали, что необычная мера в денежном эквиваленте должна стимулировать рост баланса между спросом и предложением в национальной энергосистеме. Тем более главным достижением такой новой политики должно стать прекращение отключений электричества. Как было пояснено, в период осенне-зимних холодов возникает закономерный дефицит электрической энергии, тем более выработка последней уменьшена из-за нестабильной работы так называемых ветряков и перебоев в функционировании солнечных панелей, в последнем случае связанных с объективными причинами уменьшения количества солнечных часов. Как закономерный итог веяний зелёной энергетики в Лондоне пришлось законсервировать единственную угольную электростанцию в минувшем сентябре, из-за чего импорт электричества из-за рубежа стал повышенным. Причем для этого пришлось заметно нарастить как количество кабелей, так и мощных АКБ. Но и это не гарантирует, что перебоев с электроснабжением не будет.









Ещё одной из причин почему британское государство вынуждено доплачивать из собственного кармана за экономное расходование электричества домовладениям и местным предприятиям – это санкции против России после начала СВО на Украине. Именно поэтому коммерческая организация NESO, представляющая собой оператора энергетических систем, ввела так называемую услугу «гибкости спроса», пообещав увеличить дотации за добровольную экономию. Программа будет задействована на период грядущей зимы. По некоторым данным услуга может стать вообще круглогодичной. В качестве рекомендаций представители компании советуют использовать многопотреблящие домашние системы ночью, примером такого оборудования может служить зарядка АКБ электромобиля.

В статистике от NESO указывается, что за прошлый год удалось сберечь 3,7 гигаватт-часов, где каждый сэкономленный киловатт-час принёс в качестве выплаты 3 фунта стерлингов, что эквивалентно 370 рублям.