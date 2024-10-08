Не берем зонтики, но начинаем доставать пуховики.

В грядущую среду в российской столице температура на улице достигнет диапазона значений в +6...+8 градусов. Соответствующим предсказанием прогнозы на ближайшие 24 часа поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как заявил мужчина, в среду дождей не ожидается, так как текущий вторник будет одним из последних дней ненастья.





Зонты 9 октября не пригодятся – а вот теплые куртки должны стать обязательным предметом одежды.





Так же во вторник столичный регион достигнет южный циклон и «зацепит» своей центральной частью. Поэтому дожди усилятся, как и облака, превратившиеся в скопление низких и очень плотных туч. Некоторые участки местности будут под покровом тумана.

Но существенных падений температурного режима 8 октября отмечено не будет: термометр зафиксируется на отметке в +15 градусов. Правда вечером стоит ожидать падения температуры.

А мы тем временем вспомним, что один из самых теплых дней 8 октября в истории наблюдений за погодой в Москве приключился ровно 13 лет назад, когда температура днём в 2011 году достигла значений в +21 градус.