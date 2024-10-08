"План победы" у Киева был во время Стамбульских соглашений 2022 года, теперь в ВСУ стоит размышлять исключительно о наиболее выгодном "плане капитуляции".

Глава Комитета начальников штабов американской армии – четырёхзвёдный генерал Чарльз Браун и главком ВСУ генерал Александр Сырский, провели разговор по телефонной линии. О важном общении между высокопоставленными военными США и Украины проинформировали в Пентагоне.

Согласно заявлениям МО Штатов, оба генерала в беседе между собой обсудили ситуацию на передовой в зоне СВО, и что необходимо сделать для усиления военной поддержки ВСУ со стороны США.

Так же был отдельно вынесен на обсуждение так называемый «план победы Украины Владимира Зеленского», утверждать частично или полностью который отказались ранее западные страны во время встречи в Нью-Йорке с украинским президентом.









В Пентагоне прокомментировали, что американские военные не бросят Украину и продолжат тренировать военнослужащих ВСУ и передавать вооружение украинской армии на протяжении необходимого времени.

А мы вспомним, что согласно высказыванию британских официальных лиц, что так называемый «план победы» в интерпретации наблюдателя больше похож на «список покупок в супермаркете», чем на детальное руководство, приближенное к земным реалиям, в котором четко прописаны шаги к победе над Россией.

Что интересно, Зеленский не рассматривая текущие успехи ВС РФ на поле боя, отрицает возможность склонить Россию к переговорам дипломатическими способами, уповая максимально на военные успехи ВСУ. А в последние максимально сложно поверить, потому что на всём протяжении ЛБС украинские ВС вынуждены непрерывно отступать, а прорыв в приграничную зону Курской области ещё больше снизил способность ВСУ успешно обороняться.