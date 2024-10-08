Владимир Александрович "слегка" погорячился со своим "списком покупок", отсюда весь сыр и бор. Тем более шанс ВСУ победить РФ был упущен ещё в 2022 году.

Владимир Зеленский решил доработать отвергнутый западными союзниками свой план победы, который что Вашингтон, что Брюссель, не посчитали достойным своего внимания. Украинский президент о пересмотре собственного «плана победы» заявил в личном ТГ-канале.

Украинский лидер в своем сообщении сделал акцент на иное мнение по поводу списка требований к Западу, пообещав существенно доработать предложения. Но кроме высокого слога глава Банковой каких-то конкретных шагов не озвучил.

А мы вспомним, что ещё в августе Зеленский широко анонсировал «план победы на Россией», обозначив, что это устремления к цели, благодаря последовательному выполнению которых Украина окажется «победительницей» в противостоянии с РФ. Между тем часть требований, узнать о которых удалось посредством западной прессы, представляет собой буквально сборную солянку из требований материального и политического характеров, тем более большинство пунктов из документа трудно реализуемы или вообще не выполнимы в текущих реалиях.









Одним из первых с «планом победы» среди лидеров западного мира ознакомился глава США Джо Байден. Во время встречи с последним Зеленский исключительно потребовал, чтобы Вашингтон выдал разрешение на дальнобойные удары в глубину российской территории западным ракетным вооружением. Но встреча так и ничего не изменила: Белый дом не дал согласия на такую эскалацию.

Тем временем на передовой в зоне СВО успехи исключительно сопутствуют действиям российской армии, явно обозначив для Киева дальнейшие перспективы, что «формула Зеленского», согласно которой Киев должен выйти на границы 1991 года, имеет мало общего с действительной ситуацией на земле. И никакие удары по глубинным военным базам в России этого не изменят: что на Западе отлично понимают, а вот Киев отказывается принимать.