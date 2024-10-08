Удивительно, но даже Шольц понимает, что ракеты Таурус не помогут Украине победить Россию, а вот навредить Германии выдачей разрешения могут.

Главный дипломат ФРГ Анналена Бербок делает предположение, что в не очень далеком будущем Украине разрешат использовать дальнобойное оружие германской разработки против России. Соответствующие сведения публикует СМИ Tagesschau.

По словам немецких журналистов, Киев в случае разрешения получит возможность использовать для атаки военных целей, расположенных на территории РФ, немецкое вооружение.

На уточняющие вопросы, на какую дальность такие боеприпасы смогут быть запущены, Бербок решила не комментировать, лишь добавив, что эти сведения могут быть полезны для российских военных аналитиков, которым по мнению дипломата, «не стоит помогать». Если рассказать всю правду об эффективной дальности таких снарядов.

Между тем очень интересно, о каких именно ракетах госпожа-руководительница МИД Германии говорит: самые дальнобойные боеприпасы, способные пролететь около 500 километров, относятся к авиационному управляемому вооружению. И это всем известные КР Taurus. Но ранее многократно Олаф Шольц, в том числе во время недавней беседы с Владимиром Зеленским в США, сразу заявил, что Украине не стоит рассчитывать на германские ракеты. По федеральному канцлеру, передача ВСУ германских дальнобойных вооружений – это без кавычек разрешение нажать кнопку «старт» и запустить очередной виток значимой эскалации на европейском континенте. А вот Бербок с этой позицией на публичном уровне не согласилась, заявив, что Taurus как можно быстрей должны оказаться на вооружении украинских самолётов.