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Madarator
Искандер накрыл местоположение ВСУ в Павлограде, спрятанное на местном заводе
Беспилотные разведчики РФ из-за бедственного положения украинских ПВО летают прямо над базами ВСУ.

  Украинское командование допустило оплошность, разместив личный состав одной из самых своих боеспособных бригад посреди промышленной зоны в населённом пункте городского типа в Днепропетровской области. Так приказ украинских генералов найти себе пункт временного пристанища посреди цехов на предприятии Павлограда привело бригаду Чёрных запорожцев лишь к тому, что военные на гражданском объекте попали под удар российского баллистического боеприпаса. Речь идёт о ночной атаке «Искандера-М», когда ракета, выпущенная из мобильной установки, сначала пробила крышу, а затем разнесла внутренние помещения.

   Кадры объективного контроля были записаны беспилотным разведывательным аппаратом РФ, безнаказанно залетевшим в днепропетровский регион для поиска объектов ВСУ и зон с ПВД.

   И благодаря постоянному нахождению в воздухе, удалось заснять, как после провала обороны в Угледаре к стенам местного завода прибыли бойцы из элитной 72-ОМБр, принимавшей участие в обороне этого донбасского города. Тут их и настиг прилёт, когда к незаметному с виду объекту подъехали несколько взводов с бронетехникой и личным составом, что и привело практически к моментальному удару. Первым предоставил доступ к записи дрона-наблюдателя с возможностью вести ночную разведку ТГ-канал «Изнанка».

   А тем временем украинская пресса информирует о появлении на передовой обновлённой версии оперативно-тактического комплекса «Искандер», который способен после нескольких усовершенствований выстреливать ракетой вместо «базовых» 500 километров на 750 км.

#искандер-м #искандер поразил базу всу #искадндер #72-я бригада всу #72-я отдельная механизированная бригада всу #искандер поразил пункт дислокации всу #павлоград #искандер поразил пункт временной дислокации всу
Источник: nationalinterest.org
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Украинские СМИ заявили о появлении модернизированной версии "Искандера", способного пролететь 750 км
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